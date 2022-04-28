صرف مقررات تموين مايو و«مباراة نارية» في الدوري الإنجليزي.. «أهم أخبار اليوم»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التموين تستكمل صرف مقررات مايو للمنافذ.. وأبرز أخبار اليوم».

صندوق الإسكان الاجتماعي

وأوضح القرير، أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي سينتهي من تسجيل وسداد مقدمات الحجز للمرحلة الأولى، لحجز الوحدات السكنية بمشروع العاملين للدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

ولفت التقرير، إلى أنّ مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، سيمد فتح باب التقدم للإعلان الثامن لبرنامج مبادرة التعليم العالي، لمنح الدراسات العليا للمهنيين المقدم من الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2022

وأضاف التقرير، أنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية، تستأنف اليوم الخميس، صرف سلع ومقررات مايو في المنافذ التموينية، من خلال 1500 مخزن جملة بشركتي الجملة العامة والمصرية، التابعتين للشركة القابضة الغذائية، استعدادا لصرفها للمواطنين من مستفيدي البطاقات التموينية، اعتبارا من أول مايو المقبل.

أما عشاق الدوري الإنجليزي، فذكر التقرير أنّهم على موعد اليوم مع مباراة من العيار الثقيل، والتي تجمع بين تشيلسي ومانشيستر يونايتد في إطار الجولة السابعة والثلاثين من عمر المسابقة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري المصري، أوضح التقرير أنّ فريق الزمالك يلتقي نظيره المصري البورسعيدي، الليلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، إذ سيحاول الفارس الأبيض استغلال فرصة تعثر منافسيه على صدارة المسابقة، الأهلي وبيراميدز، بعدما تعادل الأول سلبا مع طلائع الجيش، بينما خسر الثاني من سيراميكا كليوباترا.