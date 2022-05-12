«صلاح محمد».. قصة نجاح ممرض من الدبلومة إلى منتدى شباب العالم.. فيديو

قال صلاح محمد، معيد في كلية التمريض بجامعة دمياط، إنّ مشواره التعليمي بدأ بدبلومة التمريض وانتهى إلى تحقيق حلمه بأن يصبح أكاديميا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحديدا بجامعة دمياط، وقبلها كان يُدّرس في الجامعة البريطانية المصرية.

وأضاف «محمد»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنه التحق بالمعهد الفني الصحي بعد تحضير دبلومة التمريض، وكان من أوائل الدفعة، وحصل على منحة لدراسة بكالوريوس علوم التمريض في جامعة بنها، ثم التحق بدبلومة الصحة النفسية والعقلية، شرق آسيا.

تفوق دراسي

وتابع المعيد بـ كلية التمريض بجامعة دمياط، أنه كان متفوقا وجرى تعيينه في الجامعة، ومثّل مصر في أكثر من دولة، وشارك في عدد كبير من الأحداث الهامة، منها إلقاء كلمة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم 2019 عن استثمار طاقات شباب التمريض في بناء الدولة.

وأكد أن العالم كله يعي جيدا أهمية التضحيات الكبيرة التي قدمها طاقم التمريض في أزمة كورونا، موضحًا: «اليوم سيشهد فعالية لتكريم الممرضين بحضور وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة».

مقررات الجامعة

ولفت إلى أن الجامعة تُدرس مهارات خاصة بالمجالين الطبي والتمريضي، مثل كيفية وآلية تقديمها بجودة عالية: «لدينا مناهج مكملة للمواد الطبية، منها أخلاقيات التمريض وكيفية التعامل مع المريض بشكل جيد ومنحه جرعات العلاج بشكل مناسب».