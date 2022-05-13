توريد 82816 طن قمح لشون وصوامع البحيرة منذ بداية الموسم

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي.

سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات

وأشار «آمنة» إلى أنه يتم استلام محصول القمح يوميًا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات، مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.

يُذكر أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الجمعة، بلغ 82816 طنًا من الأقماح المحلية وتم أمس توريد 14500 طن.

ويبلغ عدد الشون والصوامع 29 شونة خرسانية بطاقة 336740 طنًا، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام، وتقدر بنحو 573740 طن قمح.

تشكيل لجان لتحديد نوعية القمح

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم.

وتابع أن ذلك يتوازى مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من القمح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

ووجَّه المحافظ بتكثيف الرقابة على توريد القمح للشون والصوامع ومتابعة ذلك مع الجهات المختصة لضبط الخارجين عن الالتزام بالتوريد.