رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يشارك في عزاء الشيخ خليفة بن زايد

أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله الشاهد، عن تعازيه الحارة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل.

كما شارك رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى جانب العديد من الزعماء والرؤساء العرب وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك البحرين ورئيس الوزراء العراقي.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن وفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد.