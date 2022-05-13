القبض على موظف بالقليوبية لإصدار تراخيص بناء على أراضي أملاك دولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية، باستغلال موقعه الوظيفي.

إصدار تراخيص بناء على أملاك دولة

كشفت التحريات، عن تواطؤ الموظف مع أحد الأشخاص، بإصدار ترخيص بناء له، لإقامة عقار سكني على قطعة أرض «أملاك دولة»، تقدر بحوالي 1.800.000 مليون جنيه، وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية، ضد مالك العقار المشار إليه، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال وظيفته وتربيح الغير.

القبض على الموظف

وعقب تقنيين الإجراءات، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.