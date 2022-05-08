تخصيص قطعة أرض «أملاك دولة» لإقامة مجمع مدارس في قرية الزاوية بأسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرار تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بناحية قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، لإقامة مجمع مدارس عليها، وذلك في إطار خطة المحافظة السنوية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، لإنشاء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات الدراسية، وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطبقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

إقامة مجمع مدارس

كان محافظ أسيوط قد وافق على قرار تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 8308 أمتار بناحية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، لإقامة مجمع مداس عليها، وذلك بعد عمل محاضر المعاينة والرفع المساحي وتوقيع الإحداثيات على الخرائط المساحية موافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمة وهيئة عمليات القوات المسلحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس التنفيذي للمحافظة، على أن تسلم قطعة الأرض لمديرية التربية والتعليم بأسيوط لاستغلالها في الغرض المخصص من أجله، ويتم التخصيص لمدة عام ويجدد لمدة عام آخر من تاريخ صدور القرار، ويلغى قرار التخصيص في حالة عدم البدء في تنفيذ المبنى، خلال تلك المدة وتعاد الأرض للمحافظة.

وكلف مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط باستيفاء كافة المستندات والموافقات القانونية المطلوبة طبقًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية والكتب الدورية المنظمة لتخصيص أملاك الدولة والالتزام بنض المادة 14 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م.

إقامة مشروعات للنفع العام

وأشار اللواء عصام سعد إلى سعي المحافظة لتوفير الأراضي المطلوبة من خلال حصر الأراضي غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها وإقامة مشروعات عليها لصالح النفع العام وإدراجها في خطط التنمية، مؤكدًا استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام على المواطن ودعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة، لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة تعليمية جيدة للطلاب تساعدهم على التفوق الدراسي.