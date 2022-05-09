شكري: ناقشت مع وزير خارجية المغرب القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن اللقاء مع نظيره المغربي كان فرصة للتداول حول القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء المتصلة بالقارة الأفريقية ومنطقة الساحل والصحراء، أو الأوضاع والتطورات الخاصة بليبيا، وكذلك القضية الفلسطينية، فضلًا عن مقاومة الإرهاب وضرورة التصدي لكافة التنظيمات الإرهابية دون تحديد لمسمياتها؛ بل التصدي للفكر نفسه «هذه المنظمات كلها منبثقة من فكر متطرف واحد وتلجأ دائما للعنف في إطار الترويع ومحاولة فرض إرادتها على الشعوب».

حماية المصالح المصرية المغربية

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي، أن مصر والمغرب تجمعهما دوائر عديدة من الأطر السياسية سواء كانت الجامعة العربية أو الإطار المتوسطي أو الاتحاد الإفريقي، أو منظمة التعاون الإسلامي، وكلها أطر يتم من خلالها التنسيق فيما بيننا من أجل تحقيق المصالح المشتركة، والدفع قدمًا في إطار مواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا ونستطيع أن نتعامل معها بقدر أكبر لحماية مصالحنا من خلال التضامن والتنسيق فيما بيننا.

تفعيل آليات التشاور السياسي بين مصر والمغرب

وتابع شكري: «نحن عازمون على تفعيل الآليات كما تحدثنا، وخاصة آلية التشاور السياسي أو اللجنة الاقتصادية ومنتدى رجال الأعمال، وكلها من شأنها أن تعزز هذه العلاقة، واتفقنا أيضًا على تعزيزها في إطار دائما كان له أثر وواقع قوي وهو الإطار الثقافي والتبادل الثقافي بين البلدين من خلال برنامج مؤسسي وزمني محدد يعزز من الصلات ويؤكد الارتباط الوثيق بيننا».