سامح شكري يتوجه إلى الدانمارك للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ

توجه وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الدانماركية كوبنهاجن للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ والذي يعقد يومي 12 و13 مايو الجاري.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع الذي تستضيفه الدانمارك يُعقد برئاسة مشتركة من جانب كل من مصر، بوصفها دولة الرئاسة المقبلة للمؤتمر، والمملكة المتحدة دولة الرئاسة الحالية، وذلك بمشاركة العديد من وزراء ومسئولي الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بجانب السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية وممثلين عن المجتمع المدني.

الذكرى الـ30 لاتفاقية الأمم المتحدة

كما أوضح حافظ أن الاجتماع يُعقَد بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ويمثل فرصة للتباحث حول الخطوات التنفيذية اللازمة لدفع مسار تنفيذ التعهدات قدماً في ضوء ما تم التوافق عليه في المؤتمرات السابقة واتفاق باريس وميثاق جلاسجو حول المناخ، من خلال التركيز على موضوعات خفض الانبعاثات وتمويل المناخ فضلاً الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ والتكيُف مع تداعياته.

العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الزيارة تأتي أيضاً في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، حيث ستقوم رئيسة الوزراء الدنماركية باستقبال الوزير شكري للنظر في أوجه دفع العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك، كما سيلتقي وزير الخارجية أيضا بنظيره وزير خارجية الدنمارك لبحث كافة ملفات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها.