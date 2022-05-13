الرئيس الفلسطيني يعلن الحداد وتنكيس الأعلام لوفاة الشيخ خليفة بن زايد

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، معربا عن حزنه الشديد في الحادث الجلل، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل، منذ قليل.

فلسطين تعلن الحداد يوما واحدا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وأعلن الرئيس الفلسطيني، الحداد في بلاده وتنكيس الأعلام ليوم واحد، لوفاة الشيخ خليفة بن زايد.

كما شارك في عزاء الرئيس الإماراتي العديد من الرؤوساء والزعماء العرب وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك البحرين وولي العهد الأردني والرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي إلى جانب الولايات المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة.