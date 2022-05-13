رؤساء الجزائر والسودان والعراق يشاركون في نعي الشيخ خليفة بن زايد

أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل، منذ قليل.

السودان تشارك في نعي الشيخ خليفة بن زايد

وفي السياق، شارك رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، في نعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بحسب شبكة سكاي نيوز.

الرئيس العراقي: الشيخ خليفة عُرف بحكمته وعطائه في سبيل الأمة العربية

ومن جانبه، قال الرئيس العراقي برهم صالح: «الشيخ خليفة عُرف بحكمته وعطائه في سبيل وطنه والأمة العربية والإسلامية».