تمويل 14 ألف مشروع بـ1.9 مليار جنيه ضمن مبادرة «مشروعك» ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التقرير الشهري لمبادرة مشروعك «المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية»، حيث وصل قيمة التمويل للمشروعات منذ انطلاق المبادرة في مايو 2015 وحتى 30 أبريل 2022، إلى مليار و912 مليونا و555 ألف جنيه، واستفاد منها 14 ألفا و165 مشروعا، وفرت ما يزيد عن 22 ألفا و200 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.

تسهيل إجراءات الحصول على قروض

وأكد محافظ بني سويف على أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، والتي يشارك فيه عدد من البنوك الوطنية، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين «غير الموظفين» وخاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها بأنواعها من خلال تلك البنوك، والتي عزًزت من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

منظومة عمل لدعم المبادرة في بني سويف

من جهتها، أشارت نهى محمد، مدير مشروعك على مستوى المحافظة، إلى أنه تم توفير منظومة عمل بالمحافظة متكاملة لدعم المبادرة وتعظيم الاستفادة منها، تنفيذا لتوجيهات المحافظ، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عدد من الخطوات العملية، ومنها دعم جهود الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير أعمال المنظومة بالجهاز، بجانب تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدني بأهمية العمل الحر والإنتاج.