شون وصوامع المنيا تستقبل 156 ألف طن قمح منذ بداية الحصاد

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مراكز المحافظة في تنفيذ أعمال توريد القمح للشون والصوامع المخصصة لهذا الغرض، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة 156207 آلاف طن و548 كيلوجرامًا، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح، مشيرًا إلى أنه تم توريد 17109 أطنان و945 كيلوجرامًا حتى أمس الخميس، وذلك في جميع المواقع التخزينية بالمراكز والبالغ عددها 44 موقعًا.

تقرير يومي بأعمال توريد القمح

ويتلقى محافظ المنيا يوميًا تقريرًا مفصلاً من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، حول انتظام استلام الأقماح من الموردين والمزارعين، وكذلك البيان التفصيلي لأعمال التوريد بكل موقع تخزيني، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل توريد الأقماح في كافة المواقع المحددة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.

غرفة عمليات للرد على الاستفسارات

وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114 و2320001 و2342200.

وتابع محافظ المنيا أعمال حصاد القمح من داخل أحد الحقول بمركز أبوقرقاص، تمهيدًا لتوريد المحصول بشون وصوامع التخزين، حيث التقى المحافظ بعدد من المزارعين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول عمليات الحصاد وتوريد المحصول.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة والتموين والزراعة ومباحث التموين، للمرور على الشون والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية المدنية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولاً بأول، مع ضرورة التنسيق بين أعضاء اللجنة وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.