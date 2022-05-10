محافظ المنيا يتابع انتظام استلام محصول القمح من الموردين والمزارعين

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال توريد القمح بعدد من الشون والصوامع بمدينة المنيا، حيث تابع أعمال التوريد داخل صومعة شون المنيا المركزية، بحي غرب المدينة، وصومعة «الحواصلية»، التابعة لمركز المنيا، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال توريد محصول القمح، وللتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، والدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، وممثلي عدد من الجهات المعنية عن منظومة توريد القمح في محافظة المنيا.

تجهيز 44 موقعاً لتخزين القمح بمحافظة المنيا

وأعلن محافظ المنيا أن إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، حتى صباح اليوم الثلاثاء 10 مايو، بلغ 104 آلاف و101 طن و959 كيلوجراماً، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح، وذلك في جميع المواقع التخزينية، والبالغ عددها 44 موقعاً بجميع المراكز.

واستمع اللواء أسامة القاضي، خلال جولته، لعدد من المزارعين، حيث أشاد بالدور الإيجابي من قبل المزارعين والفلاحين، للانتظام في أعمال التوريد، مناشداً كافة المزارعين والفلاحين بتوحيد الجهود للحفاظ على سلامة الأمن الغذائي المصري، وخاصة في ظل هذا الموسم الاستثنائي وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الكامل لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

المزارعون يوجهون الشكر للرئيس السيسي

ومن جانبهم، وجه المزارعون الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، الذي ساهم في سهولة ري الأراضي الزراعية، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمحصول وبجودة عالية، كما أشادوا بسهولة وسلاسة أعمال التوريد، والحصول على كافة مستحقاتهم المالية خلال ساعات من توريد المحصول.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة أعمال التوريد بصفة دورية ومستمرة، والعمل على رصد أي مخالفات متعلقة باحتكار محصول القمح، أو تعوق أعمال التوريد، موكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الحرص على تطبيق أحكام القانون، وتحويل المخالفات للجهات المختصة للتحقيق.

وأكد «القاضي» أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، تستقبل أي شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح، على الخط الساخن 114، وعلى أرقام (2320001 - 2342200)، بالإضافة للتواصل الدائم والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المحافظة.