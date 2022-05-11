محافظ المنيا يلتقط صورا تذكارية مع الفلاحين أثناء حصاد القمح بأبوقرقاص

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، أعمال حصاد القمح من داخل أحد الحقول بمركز أبوقرقاص، تمهيدا لتوريد المحصول بشون وصوامع التخزين، حيث التقي المحافظ بعدد من المزارعين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول عمليات الحصاد و توريد المحصول.

توريد 119719 طنا للشون والصوامع

وأعلن المحافظ، أن مراكز المحافظة تواصل أعمال توريد القمح للشون والصوامع المخصصة لهذا الغرض، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، 119719 طنا و756 كيلو جراما، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح، لافتا إلى توريد 15618 طنا و161 كيلو جراما حتى صباح اليوم، وذلك في جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقعا بجميع المراكز.

الالتزام بإجراءات الأمن الصناعي والحماية المدنية

وأكد المحافظ، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون والصوامع وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية المدنية ، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بين أعضاء اللجنة وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.

وكان المحافظ قد تابع أمس، أعمال توريد القمح بعدد من الشون والصوامع منها، صومعة شون المنيا المركزية بحي غرب المدينة، وصومعة الحواصلية التابعة لمركز المنيا، للاطمئنان على انتظام أعمال توريد محصول القمح، وللتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.