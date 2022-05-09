محافظ المنيا يوجه بالتحقيق في حريق نشب بمخلفات خلف سور مدرسة ثانوية

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، موقع الحريق الذي نشب بمخلفات وأخشاب خلف سور مبنى مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية العسكرية، ولم يسفر عن الحريق أي إصابات بشرية أو مادية.

معرفة أسباب وتداعيات الحريق

وأكد محافظ المنيا، أنه فور تلقي الإخطار من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تم تكليف كلف كافة الجهات المعنية بالانتقال لموقع الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وبالفعل قامت قوات الدفاع المدني بالدفع بإخماد الحريق.

تشوين مخلفات أخشاب وراء الحريق

ووجه محافظ المنيا بفتح تحقيق عاجل مع مدير المدرسة ومسؤول الأمن بالمدرسة، لمعرفة أسباب وتداعيات الحريق، وتبين من المعاينة الأولية لموقع الحريق أنه يجرى تطوير ورفع كفاءة المدرسة، وأن المقاول المسؤول عن أعمال التطوير قام بتشوين مخلفات أخشاب ما تسبب في اندلاع الحريق.

وقال محافظ المنيا، في تصريحات سابقة، إن مراكز المحافظة نفذت حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة ورفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق واجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة وذلك باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة لتنفيذ أعمال تمهيد الطرق، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بالقرى التابعة للمركز، حيث شملت الأعمال رفع تراكمات القمامة من مقلب الوسيط والشيخ أحمد والمطافي والسلخانه والحديد والصلب وبرج الإذاعة والتلفزيون والمحيط وسينا كولا أرض أبوسيدهم والصرماني وعزبة بنيامين والحينة ويعقوب البحرية والقبلية وعزبة الباشا والمدرسة التجريبية.