ضبط 3 سيارات محملة بـ5 أطنان قمح بالطريق الزراعي بمدخل كفر الدوار

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة متابعة محصول القمح هذا العام بدءًا من مرحلة الحصاد حتى التوريد للصوامع والشون والهناجر، ويُمنع نقل المحصول خارج المحافظة بدون تصريح.

وشدد آمنة على إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة، ومدشات الغلال ومزارع الماشية وأماكن تخزين القمح والتجار، لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي إلا بتصريح كتابي من التموين، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.

حملات رقابية

أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة عن ضبط 3 سيارات مُحملة بـ5 أطنان قمح محلي بالطريق الزراعي بمدخل كفر الدوار قبل نقلها خارج المحافظة، وتمت مصادرة القمح المضبوط.

توريد القمح بمطاحن كفر الدوار وضبط المتهمين وتسليمهم لمركز شرطة كفر الدوار، وجارٍ العرض على النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ضربات متلاحقة للسوق السوداء

أشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية التموين ومباحث التموين بالبحيرة للقضاء على السوق السوداء وتوجيه ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات المواطنين، مؤكداً استمرار ملاحقتهم والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف أو فاسد.

وتشهد محافظة البحيرة توريد القمح للشون والصوامع منذ ما يقرب من أسبوعين كما تتم المتابعة المستمرة على مدار الساعة لعمليات التوريد.