وصول جثمان الشهيدة شيرين أبوعاقلة إلى مقبرة «جبل صهيون»

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة وصل إلى مقبرة «جبل صهيون»، من كنيسة الروم الكاثوليك، وكانت شيرين أبو عاقلة قد أصيبت برصاصة في رأسها خلال عملها لتغطية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية أمس الأول.

إصابات بالعشرات بين المشاركين في نقل الجثمان

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن عشرات المشاركين في نقل الجثمان قد أصيبوا باختناق بسبب الاعتداءات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشيعين مع محاولات لمنع إخراج الجثمان من المستشفى الفرنسي في القدس.

تعزيزات من قوات الاحتلال

وتابعت الوكالة أن قوات الاحتلال أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المستشفى، وأغلقت الطرق، كما صادرت الأعلام الفلسطينية التي استخدمها المشيعون، ومنعت المئات من مغادرة المستشفى.