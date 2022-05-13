عاجل.. بدء مراسم تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن مراسم تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى كنيسة الروم الكاثوليك في القدس قد بدأت، وتابعت أن عشرات المشاركين في نقل الجثمان قد أصيبوا بالاختناق إثر عتداءات قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت الوكالة الفلسطينية إن قوات الاحتلال منعت إخراج جثمان شيرين أبو عاقلة من المستشفى الفرنسي بالقدس، وهددت باختطاف الجثمان من المستشفى مع انطلاق مسيرة حاشدة رفع فيها العلم الفلسطيني، في ساحات المستشفى.

وأفاد مراسل الوكالة الفلسطينية أن المشيعين قد اضطروا لإعادة إدخال الجثمان إلى المستشفى مع اعتداءات قوات الاحتلال، وإطلاق قنابل الصوت، والمياه، وكذلك الاعتداء بالضرب، والتي أدت إلى إصابة العشرات، وأصر مشيعوا الجثمان على إخراج الشهيدة من المستشفى، مع حملها على الأكتاف للسير بها في شوارع مدينة القدس.