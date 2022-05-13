اليوم.. تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة من كنيسة الروم في القدس الشرقية

من المقرر تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، من كنيسة الروم الكاثوليك بالبلدة القديمة، بعد نقل الجثمان إلى القدس الشرقية، قبل دفنها في إحدى مقابر المدينة.

وشارك الآلاف في تأبين الصحفية الفلسطينية بعد استشهادها أمس الأول، خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية جرى فيها اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأقيمت مراسم تأبين الصحفية الفلسطينية في مدينة رام الله بمقر السلطة الفلسطينية، بعد نقل الجثمان ملفوفا بعلم فلسطين.

وأصيبت «أبوعاقلة»، برصاصة في رأسها خلال وجودها في مخيم جنين وكانت ترتدي خوذة، وسترة واقية من الرصاص، خاصة بالصحفيين.

ودعت اليوم وزارة الخارجية الصينية المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد الصحفية الفلسطينية، وقالت في بيان لها إن الصين تدعم القيام بتحقيق دولي في ظروف مقتل أبو عاقلة.

الاحتلال حاول إعاقة الجنازة

وكانت قوات الاحتلال قد حاولت إعاقة جنازة الصحفية الشهيدة وفرضت بعض القيود على التشييع، كما اعتدت على بعض المعزين، واقتحمت قوات الاحتلال كنيسة اللقاء في بلدة بيت حنينا، التي ضمت عزاء أبوعاقلة وحاولت إنزال العلم الفلسطيني، وذلك بحسب وكالة الانباء الفلسطينية

الاحتلال يقتحم جنين ويمطر أحد المنازل بالقذائف

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم جنين، وحاصرت أحد المنازل، ثم أطلقت القذائف صوبه، وانتشر عناصر من قناصة جيش الاحتلال في عدة أماكن منها أسطح عدد من المنازل، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة، بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، الذين استخدموا الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شاب، وقامت قوات الاحتلال باستدعاء جرافة عسكرية في حماية مدرعات إلى المنطقة المحيطة بالمنزل المحاصر، في الوقت الذي نقلت فيه الوكالة عن مصادر محلية أن شابا أصيب بالرصاص الحي وتم نقله إلى أحد المستشفيات.