جيهان خليل بعد وفاة شيرين أبو عاقلة: ربنا له حكمة إننا نكون من أديان مختلفة

نعت الفنانة جيهان خليل، الكاتبة الصحفية والمراسلة التليفزيونية شيرين أبو عاقلة، والتي استشهدت برصاص الكيان الصهيوني، أمس الأربعاء، داعية لها بالرحمة والمغفرة.

وأشارت جيهان خليل، إلى اختلافات البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتباين الآراء حول الدعاء لها بالرحمة من عدمه، كونها مسيحية الديانة، حيث كتبت عبر موقع فيس بوك: «إحنا أكثر من 6 مليار إنسان، ده غير مليارات البشر اللي عاشوا قبلنا.. ربنا له حكمة إننا نكون من أديان مختلفة وأعراق مختلفة وألوان مختلفة».

لو أراد ربنا إننا نكون كلنا دين واحد لكنا

وأضافت جيهان خليل، بقولها: «لو أراد ربنا إننا نكون كلنا دين واحد لكنا.. لكن اللي إحنا فيه ده إرادة ربنا وحكمة ربنا.. أغلب الناس بتتبع الدين اللي اتولدت ولقت نفسها عليه، يعني قدر ربنا برضه.. يعني عادي كان ممكن تتولد في السعودية أو في الهند أو في روسيا أو جنوب أفريقيا فتلاقي نفسك لونك وشكلك وعرقك ودين غير اللي أنت فيه أيا كان هو إيه.. حط نفسك مكان الآخر لأنه مكانك ده أنت ملكش فضل فيه».

ناس عاشت عمرها كله وهي بتناضل وتدافع عن الإنسانية

وتابعت جيهان خليل، «فيه ناس عاشت عمرها كله وهي بتناضل وتدافع عن الإنسانية والإنسان عنك وعني والتضحية بوقتهم وأموالهم وحياتهم في سبيل قضايا إنسانية دول لهم فضل علينا كبير الواجب احترامهم والعرفان لهم وتقديرهم وماندخلش في صغائر الأمور».