غرق طالب أثناء الاستحمام في مياه النيل ببنها

شهدت قرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها واقعة غرق طالب، عمره 14 عاما، لقى مصرعه غرقا في مياه النيل أثناء الاستحمام بصحبة زملاءه عقب أداء الامتحان بالصف الثاني الإعدادى أمس، وتكثف قوات الإنقاذ جهودها لانتشال الجثة من المياه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إخطار أمني

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها يفيد تلقي بلاغا من الأهالي بغرق طفل يدعى «يوسف.أ.ع» 14 سنة، في النيل بقرية الرملة منذ أمس الخميس.

انتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهرى وتبين أن الطالب كان بصحبة زملاءه عقب خروجهم من امتحان الصف الثاني الإعدادى وتوجهوا لأحد الأماكن على النيل بقرية الرملة، بغرض الاستحمام ونزلوا جميعا فغرق وخرج زملاء وما زالت قوات الإنقاذ تكثف جهودها للعثور على الجثة في النيل.