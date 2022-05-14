ما علاج الحيوان المصاب بالتهاب رئوي؟.. طبيب بيطري يجيب

استقبلت إدارة المرج البيطرية تحت إشراف دكتور ياسر طنطاوي مدير إدارة المرج البيطرية، حالة عجل مصاب بإلتهاب رئوي ومن الكشف على الحالة تبين إصابتها بأعراض الالتهاب الرئوي، وهي كالتالي:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- زيادة معدل التنفس مع سرعة الشهيق والزفير.

- احتقان الأغشية المخاطية، وضعف الحركة مع سكون وخمول.

- ضعف الشهية وفقدان الوزن.

- كحة بألم

- ظهور إفرازات مائية ومخاطية من الأنف.

وسائل العلاج:

- إعطاء الحيوان المضادات الحيوية المناسبة مع موسعات الشعب الهوائية.

-النطافة والتهوية المناسبة داخل مكان التربية.

- التغذية السليمة والمناسبة لرفع المناعة للحيوان.

الوقاية من الأمراض

وحول طرق الوقاية من الأمراض المشتركة مع الحيوان، أكد الدكتور حسام إسماعيل، مدير إدارة الامراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، في تقرير لها أنه من مهام إدارة الأمراض المشتركة التأكد من إجراء الاختبارات الحقلية السريعة للبروسيلا، وهو مرض الإجهاض المعدي للأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأيضا التيوبركلين بالنسبة لمرض الدرن للأبقار والجاموس بصفة دورية كل 6 شهور.

عينات من الدم للتشخيص

وأشار إلى أنه يتم أخذ عينات من الدم للتشخيص والاختبار المبدئي بالوحدات البيطرية عن طريق الحقن بمادة التيوبركلين، وقياس سمك الجلد بواسطة الأدمة، وفي حالة الشك يتم التأكد من خلال إرسال العينات لمعهد بحوث صحة الحيوان بالدقي، وفي حال إيجابية التحليل يتم فرض الحجر على المزرعة وعزل الحالات الإيجابية والتخلص منها بالذبح داخل المجازر المعتمدة وتعويض المربي.

وفيما يتعلق بمرض البروسيلا الذي ينتقل من خلال التواصل المباشر بالحيوان أو من خلال شرب الألبان الغير معاملة حراريا، أوضح الدكتور حسام إسماعيل أنه يتم استخدام المواد المشخصة «بابا انتيجين، روز بينجال» لمعرفة وجود مواد التجلط، والحيوانات السليمة يتم الإفراج عنها بعد اختبارين متتاليين.

طرق وقاية الحيوان

وأشار إلى أن الوقاية في الحيوان تتم من خلال التحصين لصغار إناث الأبقار والجاموس عمر من 3-7 أشهر بلقاح العترة 19 لمرض البروسيلا، وصغار إناث الأغنام والماعز من 4 إلى 6 أشهر بلقاح الريف، أما الوقاية في الإنسان تتطلب غليّ اللبن جيدًا، وتجنب التعامل مع الحيوانات المصابة، وارتداء الملابس الواقية في حال التعامل مع الحيوانات المجهضة.