«حديقة الحيوان»: لدينا وسائل أمان لألعاب الأطفال

قال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إن الحديقة الدولية تشهد إقبالًا كبيرًا ومساحتها 55 فدانًا وتضم عدة أنشطة تمثل 20% من مساحة الحديقة، مبينًا أن الحديقة بها ملاهي و«كافتيريات» عديدة، لافتًا إلى أن الحديقة تضم أجنحة الإمارات والمغرب والسعودية والكويت.

سعر تذكرة الدخول

وأضاف «سلطان» خلال لقاء مع قناة Extra News، أن الحديقة بها عناصر أمان في الملاهي لتشمل ألعاب من الأطفال من عمر سنة، مبينًا أن تذكرة الدخول إليها 10 جنيه فقط متاحة طول اليوم، مشيرًا إلى أن هناك حديقة حيوان مصغرة في الحديقة لتدريب الطفل على التعامل مع الحيوان، وتضم الحديقة قطار النزهة الذي يجوب الحديقة لتعريف الأطفال بالأنشطة الموجودة في الحديقة.

مميزات الحديقة

وأشار رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إلى أن شرطة المرافق والشرطة النسائية والسرية لها دور في تأمين الحديقة خاصة في أيام العيد التي تشهد إقبالًا كبيرًا، كما أن هناك تنسيقًا مع مديرية الصحة في القاهرة ومحافظ القاهرة، متابعًا: «الحديقة من در الحدائق في محافظة القاهرة ويزورها الأسر في الغالب وموقعها متميز، ويجد بها إذاعة داخلية بنتابع لو أي طفل تاه عشان نوصله لأهله، ومن إمبارح في حضور عالي في الجنينة بعد سنتين فيروس كورونا، وعندنا مسرح وزارة الثقافة هنا بيقدم عرضين كل يوم للأطفال والكبار، وفي عربيات تصادمية اللي الجمهور بيحب يلعبها خاصة الأطفال».