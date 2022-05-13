«تسويق السياحة»: فرنسا الثاني عالميا في إرسال السياح للأقصر خلال 2022

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن فرنسا وأمريكا جاءتا في المركزين الثاني والثالث خلف إسبانيا كأكثر الدول إرسالا للسياح للأقصر وأسوان خلال عام 2022، وذلك وفقا للإحصاءات الرسمية التي أعدتها اللجنة لتحليل ودراسة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية والتي تُمثل مناطق السياحة الثقافية والأثرية في مصر، موضحا أن فرنسا تسيِّر حاليا ما بين 8 إلى 10 رحلات أسبوعية إلى مصر.

زيادة في معدلات الطلب على الرحلات النيلية الطويلة

وأضاف لـ«الوطن» أن الشهر الجاري شهد زيادة في معدلات طلب شركات السياحة الفرنسية لتسيير رحلات نيلية طويلة من الجيزة إلى أسوان، موضحا أن عودة الطلب على رحلات النايل كروز الطويلة من شأنه زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مدن الصعيد السياحية ولا سيما الأقصر وأسوان، فضلا عن زيادة معدلات الإيرادات المحققة من تلك الرحلات التي تكون أسعارها أعلى بكثير من الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان.

2000 سائح يزورون الأقصر من الغردقة يوميا

وأشار إلى أن الأقصر تستقبل حاليا نحو 2000 سائح يوميا من الغردقة عبر الرحلات البرية اليومية، لافتا إلى أن تلك الرحلات ترفع من نسب الزيارات إلى المناطق الأثرية والثقافية والمتاحف ومعابد محافظة الأقصر، كما أنها تزيد من حركة البيع والشراء بالأقصر وبخاصة بالبازارات السياحية، موضحا أن تلك الرحلات ترتبط بشكل طردي مع زيادة الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية بالبحر الأحمر بصفة عامة وللغردقة بصفة خاصة.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أن العديد من وكلاء السياحة اليابانيين أعلنوا رغبتهم لتسيير رحلات إلى الأقصر وأسوان بداية من شهر أكتوبر المقبل، كما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا تسيير رحلات إليهما خلال فصل الصيف الحالي.

يشار إلى أن متوسط عدد رحلات البالون الطائر خلال الشهر الماضي بلغت نحو 46 رحلة في اليوم الواحد.