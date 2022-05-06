تسويق السياحة: زيادة الطلب على زيارة الأقصر وأسوان في الشتاء 28%

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تقريرها الموسمي الذي يصدر مع نهاية كل موسم سياحي، أبرز نتائج موسم الشتاء الذي يبدأ في أول أكتوبر وينتهي مع بداية شهر مايو.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي اليوم، إن هناك زيادة في حجم الطلب علي زيارة المناطق السياحية الأثرية والثقافية الموجودة بكل من الأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الشتوي بنسبة 28% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ارتفاع متوسط إنفاق السائح 18%

ولفتت اللجنة إلى أن متوسط إنفاق السائح ارتفع بمقدار 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تراوح متوسط إنفاق السائح خلال الشتاء ما بين 90 و115 دولارًا، فيما شهد الموسم أيضًا زيادة في متوسط عدد الليالي السياحية التي يقضيها السائح بمصر.

ومن جهته قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن زيادة معدل الطلب على زيارة المدن الأثرية والثقافية المصرية وزيادة أسعار البرامج المباعة تعود إلى التراجع النسبي لانتشار جائحة كورونا، وما صاحب ذلك من تخفيف قيود السفر عالميًا.

عودة الطيران العارض

وأشار عثمان إلى عودة الطيران العارض (الشارتر) من إسبانيا إلى الأقصر، حيث تسيّر إسبانيا ما بين 12 و14 رحلة أسبوعيًا، كما عادت فرنسا بقوة بعد اختفاء ما يقرب من 10 سنوات عن زيارة القاهرة والأقصر وأسوان وباتت تسيّر رحلات طيران إلى الأقصر.

احتفالية افتتاح طريق الكباش

وتابع رئيس اللجنة قائلاً إن يوم 25 نوفمبر الماضى كان يومًا فارقًا في تاريخ السياحة الثقافية والأثرية، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي طريق الكباش بالأقصر بعد تطويره، مشيرًا إلى أن طريق الكباش كان من أبرز أسباب جذب السائح الأمريكي إلى زيارة مصر.

وأوضح "عثمان" أن احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر كانت أبرز أسباب صعود الطلب على زيارة المدن الأثرية والثقافية المصرية وبخاصة الأقصر وأسوان، ما شجع الشركات والفنادق المصرية على زيادة أسعار البرامج، مشيرًا إلى أن عودة منتج الرحلات النيلية الطويلة وافتتاح معبد دندرة كان لهما أثر بارز في جذب السائح نحو المنتج الثقافي والأثري، مشيرًا إلى الشغف الكبير لدى الزائرين بالرحلات النيلية، وزيارة معبد دندرة.