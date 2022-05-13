«الأعلى للإعلام» ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا وأعضاءً، المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالعطاء لوطنه وأمته.

الدعم والمساندة لمصر

وأعرب المجلس عن خالص عزائه ومواساته لحكومة وشعب الإمارات العربية الشقيقة، والأمتين العربية والإسلامية.

وقال المجلس إن الفقيد كان قائدًا وزعيمًا حكيمًا له بصماته الواضحة في شأن وطنه وأمته العربية والإسلامية، كما كان دائمًا مساندًا وداعمًا لمصر وشعبها، لم يتأخر يومًا عن الوقوف بجانبها.