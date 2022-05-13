المجلس الأوروبي: بفضل الشيخ خليفة أصبحت الإمارات رائدة التنمية المستدامة

شارك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في نعي الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معربا عن أحر تعازيه للقيادة والشعب الإماراتي، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

ميشيل: بفضل إرث الشيخ خليفة نجحت الإمارات

وقال شارل ميشيل: «بفضل إرث وقيادة الشيخ خليفة بن زايد أصبحت الإمارات رائدة التنمية المستدامة».

وشارك العديد من الزعماء والروؤساء في نعي الرئيس الإماراتي، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤوساء الجزائر وفلسطين والعراق ولبنان، إلى جانب ملكي البحرين والأردن ورئيس الوزراء العراقي، فضلا عن الولايات المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة.