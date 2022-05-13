ضبط «أبوالسبح» أشهر تاجر مخدرات في كفر الشيخ.. «بيوزع على الواتس آب»

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الشيخ من ضبط أشهر تاجر مخدرات وبحوزته كيلو من جوهر مخدر الحشيش، وذلك عقب تقنين الإجراءات وإعداد المأمورية اللازمة لضبطه من قبَل ضباط مباحث كفر الشيخ.

ضبط أشهر تاجر مخدرات في كفر الشيخ

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، والرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بأن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الشيخ تمكنوا من ضبط أشهر تاجر مخدرات وبحوزته 2 كيلو من جوهر مخدر الحشيش.

واستهدف ضباط البحث الجنائي بمركز كفر الشيخ، موقع المتهم «ع. ع. ع. ا»، وشهرته «علي أبوالسبح»، وتم ضبطه في قرية الحمراوي التابعة لدائرة المركز، حيث سبق أن تم ضبطه في عدد أربع قضايا مخدرات من قبل.

المتهم يستخدم هاتفه لتوزيع المخدرات

وعثر ضباط البحث الجنائي بمركز كفر الشيخ مع المتهم على هاتفه المحمول، الذي يروج من خلاله تعاملاته مع تجار الجملة للحشيش، وكذلك رسائل على موقع التواصل الاجتماعي «الواتس آب» يقوم من خلالها بالترويج لمخدر الحشيش مع مدمني المخدرات الذين يطلبون منه كميات لتعاطيها.

وجرى اقتياد المتهم إلى مركز شرطة كفر الشيخ، وجارٍ تحرير المحضر اللازم له داخل ديوان المركز، وعرضه على جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم والمضبوطات.