طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، كما يشهد رياحا خفيفة في بعض المناطق وخاصة مناطق الإقليم الشمالية، مثل الحامول وبلطيم ومصيف بلطيم، فيما تستمر حركة الصيد في بحيرة البرلس والبوغاز.

طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح حفيفة

وشهد طقس كفر الشيخ اليوم، رياحا خفيفة في أغلب مراكز ومدن وقرى المحافظة، لكن الرياح لم تأت مُحملة بالأتربة، بينما تشهد مناطق أخرى انخفاضا في درجات الحرارة وارتفاع في الرطوبة دون رياح، كما سطعت الشمس في مناطق ثالثة.

ويبحث الكثيرون عن حالة طقس كفر الشيخ اليوم لمعرفة حالة الجو، خاصة من يرغبون في قضاء عطلة الأسبوع على شواطئ مصيف بلطيم الذي يستقبل المصطافين.

استمرار حركة الصيد بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

ووفقا لمصدر في غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، فإن هناك استمرار لحركة الصيد في بحيرة البرلس والبوغاز وانتعاشة من قبل الصيادين وإقبال على الخروج في رحلات صيد محلية في مياه البحر الأبيض المتوسط.، حيث لم يؤثر طقس كفر الشيخ اليوم على حركتهم.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الصيادين خرجوا للبحث عن أرزاقهم، بينما تزودت بعض المراكب مساء أمس بمستلزمات الصيد والوقود من ميناء الصيد بالبرلس استعدادا للإبحار، حيث أن اليوم عطلة رسمية في الميناء كإدارة، لكن تستمر المراكب في ممارسة عملها والإبحار من الميناء.

طوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

ورفعت بعض مرافق المحافظة حالة الطوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم، خاصة مرفق الكهرباء في الأقليم، تحسبا لوقوع أي طارئ قد يحدث أو أي أعطال قد تسبب فصل الكهرباء عن بعض المناطق، كما شدد محافظ الأقليم جمال نور الدين، على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات والإبلاغ أولا بأول عن وجود أي طارئ.