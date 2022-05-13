شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 111 ألف طن قمح من المزراعين

استقبلت شون وصوامع كفر الشيخ، أكثر من 111 ألف طن قمح من المزراعين منذ بدء موسم توريد القمح.

وقال مصدر في مديرية التموين بكفر الشيخ، إن هناك إقبالا على توريد القمح للشون والصوامع الحكومية، حيث إن هناك تسهيلات مثل تقديم تجهيز الأرض الزراعيتة للمزارعين بـ«الليزر»، مجانا من قبل مديرية الزراعة.

توريد القمح في 21 موقعا بكفر الشيخ

وصرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، بأن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار «الهابط»، إلى أن هناك متابعة يومية لعمليات توريد القمح للشون والصوامع مع متابعة فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد.

لجان لاستلام القمح في كفر الشيخ

وأضاف في بيان له، أن مهمة اللجان المشكلة هي المرور على الشون والصوامع واماكن الاستلام لحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

كما أكد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز 48 ساعة، وفقا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، وأوضح أن اللجان تقوم باستلام وفرز القمح قبل إدخاله للشون والصوامع، وذلك لتحديد درجة النقاوة وإعطاء كل مزارع حقه.

وتنقسم درجة النقاوة لـ3 درجات أعلاها درجة 23.5، ثم 23 ثم درجة 22.5، ويقوم بتحديدها مسؤول هيئة سلامة الغذاء المتواجد في كافة الشون والصوامع.