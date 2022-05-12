تعليم كفر الشيخ تنهي الاستعداد لبدء امتحانات «ثالثة إعدادي» السبت

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، يوم السبت المقبل، الموافق 14 مايو 2022، وتنتهي يوم 19 مايو الجاري، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

تعقيم لجان الامتحانات بكفر الشيخ

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطهير وتعقيم اللجان بصورة مستمرة، حفاظاً على صحة طلاب الصف الثالث الإعدادي، والمشاركين في الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأدائهم الامتحانات بكل سهولة ويسر.

ومن جانبه، قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المديرية بكامل إداراتها وأجهزتها أنهت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية يوم السبت المقبل، وسط إجراءات إدارية وأمنية وتنظيمية، مشيراً إلى أنه شدد على منع دخول المحمول للجان، سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين، إلا رئيس اللجنة، ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.

التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين لجان الامتحانات

وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ أن هناك تنسيق مع مديرية الأمن لمتابعة خطوط السير، وتوزيع الأسئلة ،ولجان النظام والمراقبة، مشدداً على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب ومقاعد كافية ومراعاة الدقة فى تقدير الدرجات، ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة، مؤكداً أن جميع أوراق الإجابة بالكنترولات كافية، ولا يوجد عجز بها.

وقال وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ إنه وجه عدداً من التعليمات الهامة، من شأنها ضبط العمل باللجان الامتحانية، على رأسها المسؤولية كاملة لمدير الإدارة التعليمية عن سير العملية الامتحانية بإدارته، لافتاً إلى أن هناك دعم كامل من محافظ كفر الشيخ، ومن مديرية الأمن، لتوفير الأمن داخل وخارج لجان الامتحانات، حتى يتم توفير أجواء مناسبة لأداء الامتحانات، إضافة إلى متابعين من خارج اللجان من متابعي مديرية التربية والتعليم، مؤكداً أنه تم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب وتجهيز اللجان لاستقبال الطلاب السبت المقبل.