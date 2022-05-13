حزب التجمع يتقدم بالعزاء إلى شعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

تقدم حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، بخالص العزاء إلى الإمارات «قيادة وحكومة وشعبًا»، لوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة الموافق 13 مايو 2022، بعد رحلة من العطاء شهدت الإمارات فيها تقدماً اقتصادياً كبيراً، مصحوباً بانخراط في العديد من الملفات الإقليمية.

مواقفه الداعمة لمصر

وإذ ينعى «الحزب» قائد الإمارات، يتذكر مواقفه الداعمة لمصر وقت الأزمات، مثمناً تلك المواقف التاريخية الداعمة لاستقرار الدولة المصرية، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم شعب الإمارات وقياداته الصبر والسلوان.