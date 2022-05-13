«شيريهان وأمير كرارة ومحمد رمضان» ينعون الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

حرص عدد كبير من الفنانين على نعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 73 عامًا، حسب ما أعلنت وكالات الأنباء الإماراتية.

نعي وفاة الشيخ خليفة

وكان من بين الفنانين الفنان محمد رمضان، الذي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، صورة للراحل، وعلق عليها: «أتقدم بخالص التعازي إلى عائلة حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان وإلى الشعب الإماراتي الغالي في وفاة رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد.. اللهم أسكنه فسيح جناتك وألهم أحبابه الصبر والسلوان».

بينما شارك الفنان أمير كرارة صورة له عبر حسابه على «تويتر»، وعلق عليها: «إنا لله وإنا إليه لراجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

شريهان تنعي وفاة رئيس الإمارات

كما كتبت الفنانة شيريهان: «أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً، وأدعو الله عز وجل أن يتغمد روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون».

صلاة الجنازة على رئيس دولة الإمارات

يذكر أن وكالة أنباء الإمارات أعلنت أن صلاة الجنازة على رئيس الإمارات الراحل سوف تقام اليوم بعد صلاة المغرب، حيث نشرت بيان قالت فيه: «إقامة صلاة الجنازة على فقيد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم بعد صلاة المغرب».