«القوى العاملة» تنعى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

نعى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وجميع العاملين بالديوان العام للوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة، وعمال مصر، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء لوطنه وأمته.

وأعرب الوزير عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية، في وفاة قائد دولة الإمارات العربية الشقيق وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي قاد سفينة الوطن نحو المزيد من الازدهار والرخاء فى جميع المجالات وشهدت الإمارات الشقيق تقدما اقتصاديا ملحوظاً في عهده رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.