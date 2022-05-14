حظك اليوم برج الأسد السبت 14-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يكره مولود برج الأسد تجاهل الآخرين له، إذ أن لديه شخصية تحب لفت الأنظار إليها بشتى الطرق، ويساعده على ذلك أن لديه جاذبية تجعل المحيطون به يرغبون في الاقتراب منه، ويعتمد أسلوب الدبلوماسية في الحديث مع الآخرين، ولا يعتمد المال كغاية يسعى للوصول إليها، ولكنها وسيلة للعيش، ولديه شخصية قيادية ومسيطرة على الآخرين بشكل كبير، ويحب أن ينفق الأموال على تدليل نفسه.

ويتميز مولود برج الأسد أن لديه شخصية عاطفية وقلب حنون، ولا يستطيع أن يعيش بدون حب، الأمر الذي يجعله يبحث عن الحب بشكل دائم ومستمر، ولا يهدأ حتى يجد حبه هذا، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي

اليوم القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب الدخول في مناقشات عنيفة.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

انتبه اليوم لعلاقاتك وردود أفعالك.. ولا تلتفت للماضي إلا لكي تتعلم من أخطائك.

عيوب برج الأسد

ومن أبرز عيوب برج الأسد أن لديه حب للسيطرة على الأشخاص الآخرين المحيطين به، والمقربين منه، ويحرص دائما على أن يكون القائد في عمله، مهما كان ثمن ذلك.