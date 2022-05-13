حظك اليوم برج الحوت الجمعة 13-5-2022 عاطفيا ومهنيا

تتميز أنثى برج الحوت بالرومانسية والحنان كما تعرف بأنها غامضة؛ لا أحد يعرف عن حياتها الكثير إلا ما تريد أن تقوله وتظهره فقط، وتفضل أن تكون في مركز اهتمام من تحب، كما تفضل الشعور بالرغبة والتقدير ممن حولها، وتفضل الحياة البسيطة وغير المعقدة.

برج الحوت مع العائلة والصداقة

مواليد برج الحوت أشخاص ودودين مع من حولهم من الأصدقاء والمقربين، ويحبون تقديم يد العون لهم في كافة الأمور التي يحتاجون فيها للدعم، مهما كلفهم ذلك من صعوبات وأموال أيضا، لذا يمكن تصنيفهم بأنهم أفضل الأصدقاء؛ لأنهم يقدمون احتياجات ورغبات أصدقائهم على حاجاتهم ورغباتهم، كما أنهم مخلصون، وعاطفيون، وكلما حدثت مشكلة بين الأصدقاء أو في العائلة، فإنهم سيسعون لحلها بكامل طاقتهم.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

حظك اليوم على الصعيد المهني بالنسبة لمواليد برج الحوت، يحذرهم من المغامرة والتبذير حيث يتنافر القمر مع فينوس في منزل المال ويطالبك ذلك بأن تراجع خطواتك جيدا.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

يحذرك علم الفلك وفقا لما قالته عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، من التمسك بأرائك وعليك مراجعة أقوالك جيدا قبل التفوه بها، كما يجب عليك ألا تتسرع في إعطاء وعود لم تدرسها جيدا لمن حولك، وتعرف نتيجة القيام بها، وذلك حتى لا تفقد علاقتك بمن حولك.