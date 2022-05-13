حظك اليوم برج الدلو الجمعة 13-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج الدلو العديد من الصفات التي يحبها الكثيرون فيه، فهو شخصية ودودة محببة لا تتوقف عن العطاء، ودائما ما تجد مولود هذا البرج شخصية مألوفة مقربة للكثيرين، ويمتلك الكثير من الأصدقاء نظرا لبساطته ودخوله القلب سريعا وعدم تأخره في مساعدة الآخرين وطلباته منهم.

صفات برج الدلو

ويعرف مولود برج الدلو بشخصيته القوية حتى أنه يتمسك برأيه في النقاشات كثيرا لدرجة تجعل العديد من الأشخاص يصفونه بالشخصية العنيدة، إلا أنه في حال شعر بأنه على خطأ فسرعان ما يعترف بخطأه وصحة رأي شريكه في النقاش، ونظرا للصفات العديدة التي يتمتعون بها فإنهم ينجحون في جذب الآخرين لهم، وتجعلهم لا يرون خصالهم الأخرى السيئة من الغرور أحيانا والأنانية في الحب في بعض الأوقات والمواقف.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

يخبرك حظك اليوم على الصعيد العاطفي بشعور مميز وقضاء أوقات سعيدة، حيث يتواجد القمر في منزل الحظ وقد تسمح لك الظروف اليوم أن تقوم بمغامرة ممتعة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، إن اليوم مناسب لمواليد برج الدلو من أجل مواجهة الأزمات ومحاولة إيجاد حل لمشكلة عالقة منذ فترة كبيرة.