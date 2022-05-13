حظك اليوم برج الجدي الجمعة 13-5-2022 عاطفيا ومهنيا

رجل برج الجدي من أكثر الأشخاص الذين يتحملون المسئولية ويعرفون كيف يتصرفون في مختلف المواقف التي يوضعون بها ويواجهونها في حياتهم العملية والعاطفية، كما لديه القدرة على حل مشاكل من حوله من المقربين وزملاء العمل والأهل والأحباب، فهو يتمتع بمسؤولية عالية تجعله يشعر بأن الجميع ملزمين منه.

صفات مواليد برج الجدي

رجل برج الجدي حازم وجاد في مختلف المعاملات لا يحب المزاح كثيرا وصعب أن تجده خفيف الظل، كما تجده كتوم ولا يحب البوح بأسراره لأي أحد مهما كان مقربا، ولديه فلسفته الخاصة ومعتقداته، كما أنه محب للعمل، حيث يُعتبر في قائمة أولوياته، وهو شخص عملي ويحب النجاح ويسعى للحفاظ عليه، كما يحب المقتنيات التاريخية والأنتيكا.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

تمر اليوم ببعض الضغوطات حيث يتواجد القمر في وضع معاكس في منزل العمل مما يجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك، بالنسبة لحظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني، لذا عليهم الانتباه جيدا لأفكارهم وترتيب أولوياتهم.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

حظك اليوم وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، تحذر مواليد برج الجدي من المغامرة العاطفية وغير المحسوبة اليوم.