روسيا تشارك في عزاء الشيخ خليفة بن زايد: خسارة كبيرة للشعب الإماراتي

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن خالص تعازيها في وفاة الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، عن عمر ناهز 73 عامًا، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

روسيا تشارك في عزاء الشيخ خليفة

ذكرت الخارجية الروسية، في بيان: «نعرب عن تعازينا لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونعدها خسارة للشعب الإماراتي».

وأعلنت دولة الإمارات، في وقت سابق اليوم، وفاة رئيس البلاد، فيما حرص العديد من زعماء ورؤساء العالم على المشاركة في العزاء، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤساء الجزائر وفلسطين ولبنان والعراق، وملوك الأردن والبحرين والمغرب، وسلطان عمان، وأميرا قطر والكويت، إلى جانب الرئيسين الأمريكي والتركي.