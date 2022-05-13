روسيا تشارك في عزاء الشيخ خليفة بن زايد: خسارة كبيرة للشعب الإماراتي
كتب:
إيمان رحيم
04:26 م | الجمعة 13 مايو 2022
الشيخ خليفة بن زايد
أعربت وزارة الخارجية الروسية عن خالص تعازيها في وفاة الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، عن عمر ناهز 73 عامًا، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل منذ قليل.
روسيا تشارك في عزاء الشيخ خليفة
ذكرت الخارجية الروسية، في بيان: «نعرب عن تعازينا لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونعدها خسارة للشعب الإماراتي».
وأعلنت دولة الإمارات، في وقت سابق اليوم، وفاة رئيس البلاد، فيما حرص العديد من زعماء ورؤساء العالم على المشاركة في العزاء، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤساء الجزائر وفلسطين ولبنان والعراق، وملوك الأردن والبحرين والمغرب، وسلطان عمان، وأميرا قطر والكويت، إلى جانب الرئيسين الأمريكي والتركي.