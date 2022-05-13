الأردن يعلن حدادًا رسميًا 40 يومًا لوفاة الشيخ خليفة بن زايد

أعلنت السلطات الأردنية حدادًا رسميًا لمدة 40 يوماً لوفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن عمر ناهز 73 عامًا، وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل قبل قليل.

العاهل الأردني: فقدنا أخًا عزيزًا وقائدًا فذًا

وكان العاهل الأردني عبدالله بن الحسين، شارك في نعي الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، في وقت سابق من اليوم، قائلاً: «فقدنا أخًا عزيزًا وقائدًا فذًا، ورث الحكمة عن أبية الراحل الشيخ زايد»، معربًا عن تعازيه للقيادة والشعب الإماراتي.

وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق من اليوم، وفاة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد، فيما أصدر الزعماء والرؤساء من كافة أنحاء العالم بيانات لنعي رئيس الدولة الراحل.