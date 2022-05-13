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الولايات المتحدة تعرب عن تعازيها الحارة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

كتب:

إيمان رحيم
01:41 م | الجمعة 13 مايو 2022
الشيخ خليفة بن زايد

الشيخ خليفة بن زايد

شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في نعي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، معربة عن تعازيها الحارة لدولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل، منذ قليل.

العاهل الأردني يشارك في عزاء الشيخ خليفة بن زايد

كما شارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في نعي الشيخ خليفة بن زايد، معربا عن حزنه الشديد جراء ذلك النبأ.

وشارك في النعي العديد من الروؤساء والزعماء العرب، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي وملك البحرين ورئيس مجلس التعاون الخليجي.

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