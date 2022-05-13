بعد 24 عاما.. منير مكرم يعيد تقديم مقالب «إديني عقلك» بشكل مختلف

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤول عن ملف الخدمات بالنقابة، عن إعادة تقديم برنامج المقالب الأشهر في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة «إديني عقلك».

تفاصيل عودة برنامج أديني عقلك

وعن تفاصيل العودة فقال منير مكرم في فيديو نشره عبر قناته على اليوتيوب، إن عودة «إديني عقلك» ستكون في هيئة فوازير ولكن بطريقة الكارتون، موضحا: «انتظروني منير مكرم قريب أوي في مسلسل كارتون أو كاميرا خفية كارتون إديني عقلك».

وبرنامج «إديني عقلك» واحد من أوائل برامج التسعينيات التي بدأ تقديمها عام 1998 واستمر عرضه لمدة 14 عاما، والمقالب كانت تتميز بالبساطة والتلقائية مع المواطنين في الشارع مع الجمهور، وشارك في تقديمه كل من حسين المملوك وبدور ناجي وأحمد بندق وإيمان يوسف ومن إخراج علي العسال.

آخر أعمال منير مكرم

يذكر أن آخر أعمال منير مكرم مسرحية «اللمبي في الجاهلية» مع محمد سعد والتي عرضت في عيد الفطر بالسعودية، وشارك فيها عدد كبير من الفنانين ومن بينهم محمد سعد، ويزو، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، مي سليم، سامي مغاوري، ومن إخراج تامر كرم، وتدور أحداث المسرحية حول صراع اللمبي من أجل مي سليم التي يحبها وتجسد دور الأميرة كروانة والتي ترفضه فيلجأ للسحر لكي تحبه وذلك يقلب حياتها تماما.

وشارك منير مكرم في رمضان الماضي في أكثر من عمل فني من بينها مسلسل «الكبير أوي 6»، وقدم دور سائق حزلقوم، ومسلسل «الكبير أوي» من أنجح المسلسلات التي قدمت في السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد مكي، رحمة أحمد ومحمد سلام، بيومي فؤاد ومن إخراج أحمد الجندي.