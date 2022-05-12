موزع سينمائي يكشف لـ«الوطن» سبب نجاح فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي

36 مليون جنيه إجمالي ما حققه فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي بدور العرض، منذ طرحه بموسم عيد الفطر المبارك وحتى الآن، والذي استطاع أن ينافس فيلمين آخرين وهما «العنبكوت» و«زومبي»، وتنتظر دور العرض طرح فيلم «الفارس» بطولة أحمد زاهر خلال الفترة المقبلة.

محمود الدفراوي يكشف سبب نجاح واحد تاني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي: «كنت متوقع أن يحقق فيلم واحد تاني نجاحاً كبيراً، فالفنان أحمد حلمي استطاع أن يعيد الجمهور إلى السينمات من جديد، بعد فترة انقطاع كبيرة بسبب فيروس كورونا»، مضيفاً: «حلمي استطاع أن يكسر الأرقام القياسية في أيام العيد».

وتابع «الدفراوي» عبر تصريحاته الخاصة لـ«الوطن»: «الجمهور يخرج من السينمات فرحان باللي حلمي مقدمه من وجبة كوميدية متكاملة، وحقيقي أحمد حلمي بذل مجهود كبير في الفيلم خاصة أن هناك فئة كبيرة من الجمهور كانت تنتظر عرضه بالسينمات».

أحمد حلمي يتصدر بفيلمه «واحد تاني»

استطاع الفنان أحمد حلمي أن يجذب جمهور العيد من جديد إليه، بعد آخر أعماله الفنية «خيال مآتة»، والذي حقق منه إيرادات وصلت إلى 35 مليون جنيه فقط على مدار مدة عرضه، حيث استطاع أن يكسر حاجز الايرادات الضعيفة بفيلمه الأخير «واحد تاني»، وحقق نجاحاً كبيراً .

أغنية «الحركة دي» تتخطي الـ 2 مليون مشاهدة

وحقق «حلمي» ما يقرب من 2 مليون و300 ألف مشاهدة على يوتيوب، بأغنيته الجديدة «الحركة دي»، بعد طرحها على «يوتيوب»، ضمن حملة الترويج لفيلمه «واحد تاني»، الذي استطاع أن يحقق إيرادات عالية في أول أيام عيد الفطر المبارك، متفوقا على الأفلام المطروحة في السينمات.