تدشين أول وحدة لعلاج السكتة الدماغية بمستشفي كفر الدوار في محافظة البحيرة

شهدت مستشفي كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة تدشين أول وحدة سكتة دماغية متكاملة احترافية، وباشرت لجنة مديرية الصحة بالمحافظة اللمسات النهائية واستعدادات افتتاح الوحدة.

أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالقائمين على الوحدة، كما أشاد بمجهودات الدكتور عمرو دويدار مدير المستشفى.

إشادات بمستشفى كفر الدوار العام

تنمى جميعة لـ مستشفي كفر الدوار العام وإدارتها المزيد من التوفيق والتطوير، ليكون الصرح الأكبر بالمحافظة.

البحيرة.. صفر كورونا

في شأن آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خلو عددًا من المحافظات من فيروس كورونا، وجاء من بينها محافظة البحيرة.

أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بدور مديرية الصحة والسكان في تقديم كافة الدعم والرعاية لجميع المرضى.

ثمن محافظ البحيرة أيضا بالجهود المبذولة من قبل الأطباء في شن قوافل طبية بقرى ومراكز المحافظة لتعطيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا الأمر الذي انعكس على تسجيل مستشفيات العزل بالبحيرة لحالات صفر إصابات بفيروس كورونا، موجها الشكر لكافة الاطقم الطبية.

يذكر أن مستشفى كفر الدوار العام كانت من أولى المستشفيات في محافظة البحيرة في العزل الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد.

محافظ البحيرة يفتتح مسجد النور المكي في دمنهور

وافتتح آمنه أمس مسجد النور الملكي في مدينة دمنهور، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة من 2018 وحتى الآن، افتتاح أكثر من 430 مسجدا، تمثلت في بناء 282 مسجدا جديدا بتكلفة إجمالية 391 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وصيانة 150 مسجدا آخرا.

وتابع محافظ البحيرة أن ما تقوم به الدولة المصرية من بناء لا يقف عند دور العبادة وحدها، إنما هو بناء شامل لدولة عصرية في مختلف المجالات.