خالد عكاشة: الزيادة السكانية والرقمنة أبرز قضايا الحوار الوطني

نظمت الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور أندريه زكي، جلسة تشاورية حول الأدوار الممكنة لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، وذلك في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لحوار مجتمعي تشترك فيه كل القوى المجتمعية.

شارك في الجلسة، مجموعة من السياسيين ورجال الأحزاب، والقوى السياسية، ومنهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور عبدالمنعم سعيد، أستاذ العلوم السياسية، والنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، والنائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب.

منظمة خاصة لإدارة الحوار الوطني

وقال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المركز أعد «جراف» وشارك في إعداده مجموعة من الخبراء، لافتًا إلى أنه جرى وضع تصور لوجود منظمة خاصة يتم اختيارها لإدارة الحوار الوطني، وجرى وضع عدد من الأولويات التي سيتم مناقشتها في الحوار الوطني، ومن أهم هذه الأولويات محور الزيادة السكانية، إذ يمثل أهمية كبيرة.

أندريه زكي يشيد بالتدريب لإدارة الحوار الوطني

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن محور الرقمنة والتحول الرقمي من المحاور المهمة التي يجب وضعها على رأس أجندة الحوار الوطني، وأيضًا قضية محور المجتمع المدني.

يذكر أن الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد أشاد بخطوة تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية الوطنية للتدريب لإدارة الحوار الوطني.