«حياة كريمة» تكشف نسب إنجاز المشروعات بمركز الحسينية بالشرقية «أرقام وصور»

تحطيم الأرقام القياسية في الإنجازات، شعار المرحلة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع الدولة العملاق، والذي جاء بتوجيهات رئاسية، لإنهاء معاناة القرى الأشد فقرا، وتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة الريف المصري، وتحقيق الأهداف التنموية.

وجاءت حياة كريمة من أجل التخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التي من شأنها ضمان حياة كريمة لهم، وتوفير ظروف معيشية لهم تتلاءم مع تنمية الإنسان، إذ تتبنى المبادرة، تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، لرفع مستوى معيشة المواطنين بالقرى الفقيرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في مركز الحسينية بالشرقية

وكشفت المبادرة عن نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، إذ تحقق عديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنه ما زال العمل متواصلا في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

وأعلنت المبادرة نسب إنجاز أعمال المبادرة في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، إذ جرى الانتهاء من 84% من أعمال الصرف الصحي، 98% من أعمال توصيل مياه الشرب، 68% من أعمال الري والكباري، 89% من أعمال الأبنية التعليمة، 91% من أعمال الشباب والرياضة، 75% من اعمال الصحة.

الانتهاء من مشروعات الإسعاف والمجمعات الحكومية بنسبة 100%

وأضافت المؤسسة أنه تم الانتهاء من كافة مشروعات الإسعاف والمجمعات الحكومية بنسبة 100%، و99.5% من أعمال المجمعات الزراعية، 46% من المجمعات السكنية، 79% من الوحدات الاجتماعية، 3% من أعمال الطرق الداخلية، 9% من الطرق المحلية، 8% من أعمال توصيل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 11% من أعمال الاتصالات، و7% من مشروعات الكهرباء والإنارة.