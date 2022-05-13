أحداث عالمية: تونس ترفض مراقبين أجانب في الاستفتاء.. ولندن تحذر المفوضية

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا هامة بينها إعلان رئيس تونس، قيس سعيد، رفضه حضور مراقبين أجانب للاستفتاء الذي ستشهده بلاده في يوليو المقبل، فيما قال العراق، إن الانتهاء من تنظيم «داعش» الإرهابي بات قريبا جدا.

ورفض الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس، حضور مراقبين أجانب للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر في يوليو المقبل، وقال خلال أداء أعضاء هيئة الانتخابات الجدد اليمين القانونية: «يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق آخر، استقبلت رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يزور تونس لمشاركة في أعمال اللجنة العليا المشتركة مصر وتونس.

بدوره، التقى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الخميس، بنظيره الدنماركي يبي كوفود، على هامش زيارة الوزير للعاصمة الدنماركية «كوبنهاجن».

مصر والدنمارك تبحثان الأزمة الأوكرانية

وبحث سامح شكري و«كوفود»، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في مختلف المجالات، كما ناقش الوزيران، عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بينها الأزمة الأوكرانية، وتطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا.

وفي الإمارات، التقى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد، بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا في قصر الشاطئ بـ العاصمة «أبو ظبي».

وبحث المسؤولان، العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة، في المجالات الدفاعية والعسكرية وعدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي العاصمة اللبنانية ، أشار رئيس «تيار المردة» اللبناني، سليمان فرنجية، إلى أن الانتخابات النيابية، المقررة في 15 مايو الجاري، ترسم الخيار في لبنان، متابعا: «نحن لا نريد أن نكون ورقة لأن الدول الكبرى تريد كسب أوراق على طاولة المفاوضات».

«المردة» اللبناني: منفتحون بعد الانتخابات لحوار مع «التيار الوطني الحر»

وقال فرنجية، إن «المردة» منفتحة وبنوايا صافية بعد الانتخابات لحوار مع «التيار الوطني الحر» من دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أن تعزيز الطائفية والمذهبية يهمش العداء لإسرائيل، مضيفا: «المفترض أن نكرس الرأي لقضية فلسطين لأنها البوصلة الدائمة الجامعة للعروبة».

والتقى أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، فيما أكد المسؤول اللبناني، أن وزارته استكملت كافة الاستعدادات الضرورية لضمان بيئة انتخابية.

وكشفت السفارة الروسية في العاصمة «بيروت»، عن توجه مراقبين روس من الغرفة العامة إلى لبنان، لمراقبة الانتخابات البرلمانية وقال مصدر في السفارة الروسية، إن الوفد سيتكون من 4 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي»، الروسية.

بدورها، أظهرت نتائج مسح إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، و«منظمة العمل الدولية»، ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وانخفاض معدل النشاط الاقتصادي.

وأشارت النتائج إلى تراجع معدل النشاط الاقتصادي في لبنان، إلى 4.43%، فيما شهدت معدلات البطالة، ارتفاعا من 4.11% إلى نحو 30%.

«التحالف العربي»: مقتل مهاجرين جراء عملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة شنها الحوثيون

وفي اليمن، أوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية «التحالف العربي»، أن ادعاءات الحوثيين بشأن وجود قتلى في «الرقو»، الحدودية بتعامل القوات السعودية عارية عن الصحة، مضيفا في بيان، أن عشرات المهاجرين قتلوا في عملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة شنها الحوثيون.

«التحالف العربي» يدعو «الأمم المتحدة» لتحمل مسؤوليتها في كشف انتهاكات الحوثيين

وأشار «التحالف العربي»، إلى أن العملية الوحشية لـ الحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين، داعيا منظمة «الأمم المتحدة» لتحمل مسؤوليتها في كشف انتهاكات الحوثيين الوحشية بحق المهاجرين

وشدد «التحالف»، أن قتل المهاجرين بالرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات المهاجرين الأفارقة بالعاصمة «صنعاء»، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

الخارجية اليمنية تعلن السماح بسفر المواطنين بجوازات صادرة من مناطق الحوثيين

من جانبها، قالت وزارة الخارجية اليمنية، أمس الخميس، إنها ستسمح بسفر المواطنين بجوازات صادرة من مناطق الحوثيين لمدة مؤقتة، وفق اتفاق الهدنة، وذلك بعد إعلان موافقتها على تسير رحلات من «مطار صنعاء» إلى الأردن بجوازات صادرة من مناطق الحوثيين بناء على مقترح أممي، ومن المقرر أن تسير طيران اليمنية أولى رحلاتها من المطار إلى الأردن ابتداء من بعد غد الأحد.‬

العراق: مستعدون للتعاون مع جميع الدول لمكافحة الإرهاب

وفي العراق، قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول عبد الأمير الشمري، إن القوات الأمنية في بلاده تلاحق عناصر تنظيم «داعش»، الإرهابي في المناطق النائية والجبال البعيدة عن المناطق السكنية، معلنا خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف في مدينة «مراكش» المغربية، أن الانتهاء من «تنظيم داعش» الإرهابي في بلاده بات قريبا جدا.

وأشار الشمري، إلى أن «بغداد»، مستعدة للتعاون مع جميع الدول لمكافحة الإرهاب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي بريطانيا، هددت حكومة بوريس جونسون، أمس الخميس، بالتحرك من جانب واحد في غياب مرونة من «الاتحاد الأوروبي»، لتخفيف الترتيبات الجمركية لما بعد خروج لندن من الاتحاد «بريكست» في إيرلندا الشمالية، وبعدما أشارت خصوصا إلى الخلافات السياسية في المقاطعة والاضطرابات في المبادلات التجارية مع بريطانيا، تريد لندن إعادة التفاوض بعمق على البروتوكول الموقع وقت خروجها من الاتحاد الأوروبي، بينما تقول المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لبعض التعديلات فقط.

«لندن»: الوضع في إيرلندا الشمالية مسألة سلام داخلي

وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية، «ليز تراس»، في محادثة هاتفية مع نائب رئيس «المفوضية الأوروبية»، ماروس سيفكوفيتش، أن الوضع في إيرلندا الشمالية هو مسألة سلام داخلي وأمن بالنسبة لـ بلادها.

وحذر سيفكوفيتش، من جانبه، من أن أي إجراء أحادي الجانب من «لندن» يتمثل فعليا بعدم تطبيق اتفاق دولي سيكون غير مقبول بالنسبة للاتحاد، معربا قلقه العميق.