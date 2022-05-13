رئيسة وزراء تونس: نسجل ارتياحنا لمستوى التنسيق والتشاور مع مصر

قالت نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية، إنها اتفقت مع الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية استعادة نسق آليات التعاون والإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، التي تأجلت نتيجة الوضع الوبائي العالمي وما نتج عنه من تراجع لنسق الزيارات وتبادل الوفود بين البلدين.

بودن تشكر مصر على دعم ومساندة تونس للتصدي لجائحة كورونا

ووجهت نجلاء بودن، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شكر تونس وتقديرها لموقف مصر وقيادتها المتضامن مع تونس ولما وفرته من دعم ومساندة للتصدي لجائحة كورونا.

بودن: ندفع نحو استعادة نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين

وتابعت: «نسجل ارتياحنا لمستوى التنسيق والتشاور بين تونس ومصر والاتصالات المتواصلة بين قيادتي البلدين، ونتطلع لمزيد من تعزيزه والدفع نحو استعادة نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى وزيارات كبار المسؤولين، ولا سيما في ظل التغيرات العالمية والإقليمية والتحديات المشتركة الماثلة أمام البلدين».