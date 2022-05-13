رئيسة وزراء تونس: العلاقات مع مصر تشهد نقلة نوعية وزخما إيجابيا

أعربت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، عن عميق ارتياحها للأجواء الصادقة والإيجابية التي شهدتها الدورة رقم 17 للجنة العليا المصرية التونسية، التي سبقتها اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين.

الاتجاه نحو الأسواق الواعدة في إفريقيا

وثمنت «بودن» خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تونس، النتائج الصادرة عن الملتقى الاقتصادي التونسي المصري، مؤكدة دور القطاع الخاص في تعزيز مسيرة التعاون الثنائي، وخلق شراكات بين أصحاب الأعمال بين البلدين، والاتجاه نحو الأسواق الواعدة خاصة في إفريقيا.

علاقات ثنائية متميزة بين مصر وتونس

وأضافت أنها تطرقت مع الدكتور مصطفى مدبولي، إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وتونس، وما تشهده من نقلة نوعية بعد الزيارة الرسمية للرئيس التونسي إلى مصر في أبريل 2021، التي أعطت العلاقات الثنائية زخما إيجابيا ونقلة نوعية أعادتها إلى مكانتها الطبيعية.