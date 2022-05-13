الوسط الفني يودع السيناريست مجدي الكدش: رحل وترك سيرته الطيبة

تحولت صفحات عدد من الوسط الفني على السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء وكلمات رثاء في السيناريست الراحل مجدي الكدش.

وكتبت عنه الفنانة داليا البحيري عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خبر حزين قوي يا مجدي من أجمل البني آدمين اللي اتعاملت معاهم في الوسط.. ألف رحمة ونور عليك يا مجدي الكدش، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال عنه الفنان كريم الحسيني: «رحل عن عالمنا وذهب إلى دار الحق الصديق العزيز المخرج والمؤلف مجدي الكدش أطيب مخلوقات الله وأكثرهم إنسانية وتواضعا.. رحل وترك لنا سيرته الطيبة العطرة وأعماله الفنية الجميلة.. رحل الفنان والإنسان الطيب.. ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.. فضلاً وليس أمراً نسألكم الفاتحة والدعاء له ولأبي ولكل غالي رحل عنا يا رب».

وبكلمات مؤثرة نعته المخرجة هالة جلال عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلة «فقدت الليلة صديق وما زلت لا أفهم تماما معنى هذا، أشعر بخواء في روحي كأن جزء بتر منها، سمعت الخبر فمر شريط ذكرياتي معه، البهجة والضحك والألم والعتاب المكتوم والعشم الدائم، الأصدقاء أعز الناس، هتوحشني يا مجدي فعلا خالص العزاء لزوجتك وابنتك والعائلة إنا لله وإنا إليه راجعون..مجدي الكدش».

أما المخرج المخرج أشرف فايق فقال عن السيناريست الراحل «ورحل صديق ورفيق رحلة الكفاح وعشرة عمري الغالي مجدي الكدش المؤلف والسينارست الكبير الله يرحمك يا مجدي ويحسن إليك ويصبر أهلك وأحبابك أدعوا لمجدي بالرحمة والمغفرة سلام يا صاحبي».

وفاة السيناريست مجدي الكدش

ورحل عن عالمنا السيناريست مجدي الكدش، مساء أمس، إذ أعلنت الصفحة الرسمية لقصر السينما والثقافة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة السيناريست مجدي الكدش، خلال بيان صحفي قالت فيه: «تنعى الثقافة السينمائية وقصر السينما ومجلة أبيض وأسود وجميع العاملين بهم، السيناريست مجدي الكدش الذي وافته المنية منذ قليل، إنا لله وإنا إليه راجعون».